Мигель Бритос
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
17 июля 1985 (34) года
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Уотфорд
2
0
0
0
0