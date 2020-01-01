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Лента
Матч-центр
Моя команда
Мигель Бритос
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
17 июля 1985 (34) года
Рост
188
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Англия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Уотфорд
2
0
0
0
0