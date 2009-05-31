Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Кристиан Аморозо
№0
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Болонья
3 : 1
Катания
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 76'
Болонья
3
Катания
1
минуты: 1' - 76'
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Кьево
0 : 0
Болонья
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
Болонья
2 : 1
Лечче
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
минуты: 67' - 90'
Болонья
2
Лечче
1
минуты: 67' - 90'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Торино
1 : 1
Болонья
39'
39'
39'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
минуты: 13' - 90'
Торино
1
Болонья
1
минуты: 13' - 90'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Болонья
2 : 0
Дженоа
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
был в запасе
Болонья
2
Дженоа
0
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
Палермо
4 : 1
Болонья
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 59'
Палермо
4
Болонья
1
минуты: 1' - 59'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Болонья
1 : 4
Сиена
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
минуты: 61' - 90'
Болонья
1
Сиена
4
минуты: 61' - 90'
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
16:00
Рома
2 : 1
Болонья
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
16:00
был в запасе
Рома
2
Болонья
1
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
Болонья
0 : 1
Кальяри
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
минуты: 72' - 90'
Болонья
0
Кальяри
1
минуты: 72' - 90'
14.03.2009
14 марта 2009
сб
22:30
Ювентус
4 : 1
Болонья
14.03.2009
14 марта 2009
сб
22:30
минуты: 52' - 90'
Ювентус
4
Болонья
1
минуты: 52' - 90'
8.03.2009
8 марта 2009
вс
17:00
Болонья
3 : 0
Сампдория
8.03.2009
8 марта 2009
вс
17:00
минуты: 53' - 90'
Болонья
3
Сампдория
0
минуты: 53' - 90'
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
20:00
Лацио
2 : 0
Болонья
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
20:00
был в запасе
Лацио
2
Болонья
0
был в запасе
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
18:00
Болонья
1 : 2
Интер
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
18:00
был в запасе
Болонья
1
Интер
2
был в запасе
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
22:30
Наполи
1 : 1
Болонья
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
22:30
был в запасе
Наполи
1
Болонья
1
был в запасе
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Болонья
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 82'
Удинезе
1
Болонья
0
минуты: 1' - 82'
2.02.2009
2 февр. 2009
пн
17:15
Болонья
1 : 3
Фиорентина
2.02.2009
2 февр. 2009
пн
17:15
минуты: 1' - 78'
Болонья
1
Фиорентина
3
минуты: 1' - 78'
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Аталанта
0 : 1
Болонья
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
минуты: 88' - 90'
Аталанта
0
Болонья
1
минуты: 88' - 90'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Болонья
1 : 4
Милан
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 72'
Болонья
1
Милан
4
минуты: 1' - 72'
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
Катания
1 : 2
Болонья
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 79'
Катания
1
Болонья
2
минуты: 1' - 79'
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Кьево
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
Показать все игры