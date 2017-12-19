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Матч-центр
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Кристиан Треш
№28
Защитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2009/2010
19.12.2017
19 дек. 2017
вт
20:30
Падерборн
1 : 0
Ингольштадт
19.12.2017
19 дек. 2017
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Падерборн
1
Ингольштадт
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
21:45
Гройтер Фюрт
1 : 3
Ингольштадт
24.10.2017
24 окт. 2017
вт
21:45
был в запасе
Гройтер Фюрт
1
Ингольштадт
3
был в запасе