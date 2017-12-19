Кристиан Треш
№28
Защитник
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Команда
Ингольштадт
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.12.2017 19 дек. 2017 вт 20:30
Падерборн
1 : 0
Ингольштадт
19.12.2017 19 дек. 2017 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Падерборн
1
Ингольштадт
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 21:45
Гройтер Фюрт
1 : 3
Ингольштадт
24.10.2017 24 окт. 2017 вт 21:45
был в запасе
Гройтер Фюрт
1
Ингольштадт
3
был в запасе