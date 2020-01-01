Мирослав Стох
№17
Полузащитник
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Команда
Славия
Гражданство
Словакия
Дата рождения
19 сент. 1989 (30) лет
Рост
168
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Квалификация - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПАОК
0
0
0
0
0