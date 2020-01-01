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Лента
Матч-центр
Моя команда
Мирослав Стох
№17
Полузащитник
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Команда
Славия
Гражданство
Словакия
Дата рождения
19 сент. 1989 (30) лет
Рост
168
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
Лига Европы Квалификация - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПАОК
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