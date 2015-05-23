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Диего Колотто
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
Сельта
3 : 2
Эспаньол
23.05.2015
23 мая 2015
сб
19:30
был в запасе
Сельта
3
Эспаньол
2
был в запасе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Эспаньол
1 : 4
Реал
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
минуты: 1' - 84'
Эспаньол
1
Реал
4
минуты: 1' - 84'
8.05.2015
8 мая 2015
пт
21:45
Эйбар
0 : 2
Эспаньол
8.05.2015
8 мая 2015
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Эйбар
0
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
3.05.2015
3 мая 2015
вс
13:00
Эспаньол
1 : 1
Райо Вальекано
3.05.2015
3 мая 2015
вс
13:00
был в запасе
Эспаньол
1
Райо Вальекано
1
был в запасе
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
23:00
Гранада
1 : 2
Эспаньол
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
Эспаньол
0 : 2
Барселона
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
был в запасе
Эспаньол
0
Барселона
2
был в запасе
17.04.2015
17 апр. 2015
пт
21:45
Леванте
2 : 2
Эспаньол
17.04.2015
17 апр. 2015
пт
21:45
был в запасе
Леванте
2
Эспаньол
2
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
Эспаньол
1 : 0
Атлетик
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
18:00
был в запасе
Эспаньол
1
Атлетик
0
был в запасе
9.04.2015
9 апр. 2015
чт
23:00
Вильярреал
0 : 3
Эспаньол
9.04.2015
9 апр. 2015
чт
23:00
был в запасе
Вильярреал
0
Эспаньол
3
был в запасе
6.04.2015
6 апр. 2015
пн
21:00
Эспаньол
1 : 1
Эльче
6.04.2015
6 апр. 2015
пн
21:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Эльче
1
минуты: 1' - 90'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
14:00
Депортиво
0 : 0
Эспаньол
22.03.2015
22 марта 2015
вс
14:00
был в запасе
Депортиво
0
Эспаньол
0
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
Эспаньол
0 : 0
Атлетико
14.03.2015
14 марта 2015
сб
18:00
был в запасе
Эспаньол
0
Атлетико
0
был в запасе
8.03.2015
8 марта 2015
вс
19:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Эспаньол
89'
89'
89'
8.03.2015
8 марта 2015
вс
19:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
0
был в запасе
27.02.2015
27 февр. 2015
пт
22:45
Эспаньол
1 : 0
Кордоба
27.02.2015
27 февр. 2015
пт
22:45
был в запасе
Эспаньол
1
Кордоба
0
был в запасе
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
23:59
Малага
0 : 2
Эспаньол
82'
82'
82'
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
23:59
минуты: 80' - 90'
Малага
0
Эспаньол
2
минуты: 80' - 90'
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
21:00
Эспаньол
1 : 2
Валенсия
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
21:00
был в запасе
Эспаньол
1
Валенсия
2
был в запасе
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
21:00
Севилья
3 : 2
Эспаньол
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
21:00
Эспаньол
3 : 0
Альмерия
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
21:00
был в запасе
Эспаньол
3
Альмерия
0
был в запасе
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
23:59
Эспаньол
1 : 0
Сельта
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
23:59
был в запасе
Эспаньол
1
Сельта
0
был в запасе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
Реал
3 : 0
Эспаньол
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Реал
3
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
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