Сидней (Сидней Да Силва)
№26
Защитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
23 авг. 1989 (30) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.03.2020 8 марта 2020 вс 23:00
Бетис
2 : 1
Реал
40'
40'
40'
8.03.2020 8 марта 2020 вс 23:00
40'
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Реал
1
минуты: 1' - 90'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 18:00
Валенсия
2 : 1
Бетис
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 23:00
Бетис
3 : 3
Мальорка
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 23:00
был в запасе
Бетис
3
Мальорка
3
был в запасе
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 16:00
Леганес
0 : 0
Бетис
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 16:00
был в запасе
Леганес
0
Бетис
0
был в запасе
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 23:00
Бетис
2 : 3
Барселона
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 23:00
был в запасе
Бетис
2
Барселона
3
был в запасе
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 16:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 16:00
был в запасе
Эйбар
1
Бетис
1
был в запасе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 16:00
Бетис
3 : 0
Реал Сосьедад
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 16:00
был в запасе
Бетис
3
Реал Сосьедад
0
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 23:00
Бетис
1 : 2
Севилья
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 23:00
Реал
0 : 0
Бетис
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
был в запасе
Бетис
2
Сельта
1
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:00
Гранада
1 : 0
Бетис
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:00
был в запасе
Гранада
1
Бетис
0
был в запасе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 22:00
Бетис
1 : 1
Хетафе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 22:00
Бетис
2 : 1
Леганес
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Леганес
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 22:00
Барселона
5 : 2
Бетис
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
5
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 22:00
Бетис
1 : 2
Вальядолид
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90'