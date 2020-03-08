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Матч-центр
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Сидней (Сидней Да Силва)
№26
Защитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
23 авг. 1989 (30) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2013/2014
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 1
Реал
40'
40'
40'
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
40'
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Реал
1
минуты: 1' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Валенсия
2 : 1
Бетис
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Валенсия
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
Бетис
3 : 3
Мальорка
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
23:00
был в запасе
Бетис
3
Мальорка
3
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
Леганес
0 : 0
Бетис
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
был в запасе
Леганес
0
Бетис
0
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 3
Барселона
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
Бетис
2
Барселона
3
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
16:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
16:00
был в запасе
Эйбар
1
Бетис
1
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
16:00
Бетис
3 : 0
Реал Сосьедад
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
16:00
был в запасе
Бетис
3
Реал Сосьедад
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Бетис
1 : 2
Севилья
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
0 : 0
Бетис
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Бетис
2
Сельта
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:00
Гранада
1 : 0
Бетис
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Гранада
1
Бетис
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 1
Хетафе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
22:00
Бетис
2 : 1
Леганес
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Леганес
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
Барселона
5 : 2
Бетис
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
5
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 2
Вальядолид
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90'