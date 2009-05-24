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Вальтер Лопес
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Вест Хэм
2 : 1
Мидлсбро
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Вест Хэм
2
Мидлсбро
1
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
Эвертон
3 : 1
Вест Хэм
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Эвертон
3
Вест Хэм
1
был в запасе
9.05.2009
9 мая 2009
сб
19:30
Вест Хэм
0 : 3
Ливерпуль
9.05.2009
9 мая 2009
сб
19:30
был в запасе
Вест Хэм
0
Ливерпуль
3
был в запасе
2.05.2009
2 мая 2009
сб
17:00
Сток Сити
0 : 1
Вест Хэм
2.05.2009
2 мая 2009
сб
17:00
минуты: 87' - 90'
Сток Сити
0
Вест Хэм
1
минуты: 87' - 90'
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
17:00
Вест Хэм
0 : 1
Челси
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
17:00
был в запасе
Вест Хэм
0
Челси
1
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 1
Вест Хэм
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
17:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Вест Хэм
1
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
Тоттенхэм
1 : 0
Вест Хэм
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
был в запасе
Тоттенхэм
1
Вест Хэм
0
был в запасе
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
17:00
Вест Хэм
2 : 0
Сандерленд
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
17:00
минуты: 90' - 90'
Вест Хэм
2
Сандерленд
0
минуты: 90' - 90'
21.03.2009
21 марта 2009
сб
18:00
Блэкберн
1 : 1
Вест Хэм
21.03.2009
21 марта 2009
сб
18:00
минуты: 79' - 90'
Блэкберн
1
Вест Хэм
1
минуты: 79' - 90'
16.03.2009
16 марта 2009
пн
23:00
Вест Хэм
0 : 0
Вест Бромвич
16.03.2009
16 марта 2009
пн
23:00
был в запасе
Вест Хэм
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
4.03.2009
4 марта 2009
ср
22:45
Уиган Атлетик
0 : 1
Вест Хэм
4.03.2009
4 марта 2009
ср
22:45
минуты: 88' - 90'
Уиган Атлетик
0
Вест Хэм
1
минуты: 88' - 90'
1.03.2009
1 марта 2009
вс
15:30
Вест Хэм
1 : 0
Манчестер Сити
1.03.2009
1 марта 2009
вс
15:30
был в запасе
Вест Хэм
1
Манчестер Сити
0
был в запасе
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
18:00
Арсенал
0 : 0
Вест Хэм
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
18:00
был в запасе
Арсенал
0
Вест Хэм
0
был в запасе