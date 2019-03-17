Бен Амос
№21
Вратарь
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 апр. 1990 (30) лет
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Миллуолл
2(4) : 2(5)
Брайтон & Хов
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Миллуолл
2(4)
Брайтон & Хов
2(5)
был в запасе