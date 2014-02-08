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Игнасио Перес Сантамария
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2008/2009
8.02.2014
8 февр. 2014
сб
18:00
Валенсия
5 : 0
Бетис
8.02.2014
8 февр. 2014
сб
18:00
был в запасе
Валенсия
5
Бетис
0
был в запасе
2.02.2014
2 февр. 2014
вс
19:00
Бетис
2 : 0
Эспаньол
2.02.2014
2 февр. 2014
вс
19:00
был в запасе
Бетис
2
Эспаньол
0
был в запасе
24.01.2014
24 янв. 2014
пт
22:59
Сельта
4 : 2
Бетис
24.01.2014
24 янв. 2014
пт
22:59
минуты: 1' - 90'
Сельта
4
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
Бетис
0 : 5
Реал
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
был в запасе
Бетис
0
Реал
5
был в запасе
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:00
Бетис
1 : 2
Осасуна
89'
89'
89'
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
4.01.2014
4 янв. 2014
сб
20:00
Вальядолид
0 : 0
Бетис
4.01.2014
4 янв. 2014
сб
20:00
был в запасе
Вальядолид
0
Бетис
0
был в запасе
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:00
Бетис
0 : 1
Альмерия
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
20:00
был в запасе
Бетис
0
Альмерия
1
был в запасе
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
19:00
Реал Сосьедад
5 : 1
Бетис
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
5
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
14:00
Бетис
2 : 2
Райо Вальекано
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90'
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
22:59
Севилья
4 : 0
Бетис
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
22:59
был в запасе
Севилья
4
Бетис
0
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
22:59
Бетис
1 : 4
Барселона
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Барселона
4
минуты: 1' - 90'
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
22:59
Малага
3 : 2
Бетис
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 90'
Малага
3
Бетис
2
минуты: 1' - 90'
1.11.2013
1 нояб. 2013
пт
-:-
Бетис
0 : 0
Леванте
1.11.2013
1 нояб. 2013
пт
-:-
минуты: 1' - 90'
Бетис
0
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
22:59
Атлетико
5 : 0
Бетис
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
22:59
был в запасе
Атлетико
5
Бетис
0
был в запасе
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
20:00
Бетис
1 : 2
Эльче
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Эльче
2
минуты: 1' - 90'
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
20:00
Хетафе
3 : 1
Бетис
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
3
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
22:00
Бетис
1 : 0
Вильярреал
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
22:00
минуты: 61' - 90'
Бетис
1
Вильярреал
0
минуты: 61' - 90'
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
21:00
Атлетик
2 : 1
Бетис
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
13:00
Бетис
0 : 0
Гранада
62'
62'
62'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
0
Гранада
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
22:00
Бетис
3 : 1
Валенсия
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
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