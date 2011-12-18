Иньяки Гоитиа
№13
Вратарь
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Команда
Мирандес
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 14:00
Атлетико
0 : 2
Бетис
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 14:00
был в запасе
Атлетико
0
Бетис
2
был в запасе
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 22:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 22:00
был в запасе
Бетис
2
Валенсия
1
был в запасе
4.12.2011 4 дек. 2011 вс 20:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
4.12.2011 4 дек. 2011 вс 20:00
был в запасе
Осасуна
2
Бетис
1
был в запасе
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:00
Реал
4 : 1
Бетис
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:00
был в запасе
Реал
4
Бетис
1
был в запасе
2.10.2011 2 окт. 2011 вс 17:00
Бетис
0 : 1
Леванте
2.10.2011 2 окт. 2011 вс 17:00
был в запасе
Бетис
0
Леванте
1
был в запасе
26.09.2011 26 сент. 2011 пн 22:00
Хетафе
1 : 0
Бетис
26.09.2011 26 сент. 2011 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 22:59
Бетис
4 : 3
Сарагоса
22.09.2011 22 сент. 2011 чт 22:59
минуты: 71' - 90'
Бетис
4
Сарагоса
3
минуты: 71' - 90'
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 22:59
Атлетик
2 : 3
Бетис
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 22:59
был в запасе
Атлетик
2
Бетис
3
был в запасе
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 13:00
Бетис
1 : 0
Мальорка
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 13:00
был в запасе
Бетис
1
Мальорка
0
был в запасе
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 22:59
Гранада
0 : 1
Бетис
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 22:59
был в запасе
Гранада
0
Бетис
1
был в запасе