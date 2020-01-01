Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Адриан (Адриан Лопес Альварес)
№20
Нападающий
Подписаться
Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 янв. 1988 (32) года
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2008/2009
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Осасуна
10
0
1
0
0