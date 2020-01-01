Адриан (Адриан Лопес Альварес)
№20
Нападающий
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 янв. 1988 (32) года
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Осасуна
10
0
1
0
0