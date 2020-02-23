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Адриан (Адриан Лопес Альварес)
№20
Нападающий
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Команда
Осасуна
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 янв. 1988 (32) года
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2008/2009
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:00
Осасуна
0 : 3
Гранада
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:00
был в запасе
Осасуна
0
Гранада
3
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
Атлетик
0 : 1
Осасуна
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 77'
Атлетик
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 77'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
Осасуна
1 : 4
Реал
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
был в запасе
Осасуна
1
Реал
4
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Вильярреал
3
Осасуна
1
был в запасе
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Осасуна
2 : 0
Леванте
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 69'
Осасуна
2
Леванте
0
минуты: 1' - 69'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
Сельта
1 : 1
Осасуна
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
16:00
Осасуна
3 : 4
Реал Сосьедад
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
3
Реал Сосьедад
4
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
Атлетико
2 : 0
Осасуна
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
был в запасе
Атлетико
2
Осасуна
0
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Осасуна
1 : 1
Севилья
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Осасуна
1
Севилья
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 4
Осасуна
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Осасуна
4
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:00
Осасуна
1 : 2
Атлетик
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:00
был в запасе
Осасуна
1
Атлетик
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
Осасуна
3 : 1
Валенсия
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
3
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
22:00
Гранада
1 : 0
Осасуна
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Гранада
1
Осасуна
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
22:00
Осасуна
2 : 1
Вильярреал
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
2
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Осасуна
0 : 0
Бетис
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:30
Вальядолид
1 : 1
Осасуна
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:30
был в запасе
Вальядолид
1
Осасуна
1
был в запасе