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Матч-центр
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Велигтон Робсон Пена де Оливейра
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:15
Малага
0 : 2
Вильярреал
39'
39'
39'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:15
минуты: 1' - 90'
Малага
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
21:45
Малага
1 : 1
Осасуна
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
21:45
был в запасе
Малага
1
Осасуна
1
был в запасе