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Хави Гарсия (Франсиско Фернандес)
№3
Полузащитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 февр. 1987 (33) года
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2008/2009
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бетис
4
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0
2
0