Хави Гарсия (Франсиско Фернандес)
№3
Полузащитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 февр. 1987 (33) года
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 16:00
Бетис
3 : 2
Атлетик
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 16:00
был в запасе
Бетис
3
Атлетик
2
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:00
Гранада
1 : 0
Бетис
12'
12'
12'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 15:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Бетис
63'
63'
63'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2019 4 окт. 2019 пт 22:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
4.10.2019 4 окт. 2019 пт 22:00
был в запасе
Бетис
1
Эйбар
1
был в запасе
27.09.2019 27 сент. 2019 пт 22:00
Вильярреал
5 : 1
Бетис
27.09.2019 27 сент. 2019 пт 22:00
был в запасе
Вильярреал
5
Бетис
1
был в запасе
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 21:00
Бетис
3 : 1
Леванте
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 21:00
был в запасе
Бетис
3
Леванте
1
был в запасе
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 22:00
Осасуна
0 : 0
Бетис
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 22:00
Бетис
1 : 1
Хетафе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 22:00
был в запасе
Бетис
1
Хетафе
1
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 22:00
Бетис
2 : 1
Леганес
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 22:00
был в запасе
Бетис
2
Леганес
1
был в запасе
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 22:00
Барселона
5 : 2
Бетис
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 22:00
был в запасе
Барселона
5
Бетис
2
был в запасе
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 22:00
Бетис
1 : 2
Вальядолид
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90'