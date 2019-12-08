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Матч-центр
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Хави Гарсия (Франсиско Фернандес)
№3
Полузащитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
22 февр. 1987 (33) года
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2008/2009
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:00
Бетис
3 : 2
Атлетик
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:00
был в запасе
Бетис
3
Атлетик
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:00
Гранада
1 : 0
Бетис
12'
12'
12'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
15:00
Реал Сосьедад
3 : 1
Бетис
63'
63'
63'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
22:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Бетис
1
Эйбар
1
был в запасе
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
22:00
Вильярреал
5 : 1
Бетис
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
22:00
был в запасе
Вильярреал
5
Бетис
1
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
21:00
Бетис
3 : 1
Леванте
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
21:00
был в запасе
Бетис
3
Леванте
1
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Осасуна
0 : 0
Бетис
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 1
Хетафе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Бетис
1
Хетафе
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
22:00
Бетис
2 : 1
Леганес
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
22:00
был в запасе
Бетис
2
Леганес
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
Барселона
5 : 2
Бетис
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
был в запасе
Барселона
5
Бетис
2
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
Бетис
1 : 2
Вальядолид
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90'