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Вячеслав Калашников
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
12.05.2012
12 мая 2012
сб
17:00
Динамо
1 : 0
Мордовия
12.05.2012
12 мая 2012
сб
17:00
минуты: 80' - 90'
Динамо
1
Мордовия
0
минуты: 80' - 90'
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
16:00
Урал
0 : 0
Динамо
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
16:00
был в запасе
Урал
0
Динамо
0
был в запасе
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
16:00
Шинник
0 : 2
Динамо
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
16:00
был в запасе
Шинник
0
Динамо
2
был в запасе
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
17:00
Мордовия
3 : 1
Динамо
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
17:00
был в запасе
Мордовия
3
Динамо
1
был в запасе
20.03.2012
20 марта 2012
вт
15:30
Торпедо
2 : 3
Динамо
20.03.2012
20 марта 2012
вт
15:30
был в запасе
Торпедо
2
Динамо
3
был в запасе
16.03.2012
16 марта 2012
пт
17:00
Динамо
2 : 1
Урал
16.03.2012
16 марта 2012
пт
17:00
был в запасе
Динамо
2
Урал
1
был в запасе
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
16:00
Динамо
1 : 0
Черноморец
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
16:00
минуты: 90' - 90'
Динамо
1
Черноморец
0
минуты: 90' - 90'
1.11.2011
1 нояб. 2011
вт
18:00
Шинник
5 : 0
Динамо
1.11.2011
1 нояб. 2011
вт
18:00
минуты: 1' - 25'
Шинник
5
Динамо
0
минуты: 1' - 25'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
16:30
Урал
0 : 0
Динамо
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
16:30
минуты: 1' - 90'
Урал
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
Оренбург
0 : 0
Динамо
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
14:00
был в запасе
Оренбург
0
Динамо
0
был в запасе
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Динамо
52'
52'
52'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
52'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
Луч
0 : 2
Динамо
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
был в запасе
Луч
0
Динамо
2
был в запасе
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
17:30
Динамо
2 : 1
Енисей
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
17:30
минуты: 87' - 90'
Динамо
2
Енисей
1
минуты: 87' - 90'
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
Динамо
1 : 0
КАМАЗ
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 46'
Динамо
1
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 46'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:00
Волгарь
1 : 5
Динамо
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
1
Динамо
5
минуты: 1' - 90'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:00
Динамо
2 : 0
Балтика
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:00
Динамо
0 : 3
Торпедо
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 46'
Динамо
0
Торпедо
3
минуты: 1' - 46'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
Химки
0 : 0
Динамо
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
18:30
Факел
0 : 1
Динамо
5'
5'
5'
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
18:30
минуты: 1' - 90'
Факел
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90'