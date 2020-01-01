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Матч-центр
Моя команда
Максим Семакин
№14
Полузащитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 окт. 1983 (36) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Россия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Енисей
8
0
0
0
0
Россия. Премьер-лига - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Урал
1
0
0
0
0