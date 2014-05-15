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Сергей Рашевский
№58
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
Ротор
1 : 0
Енисей
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
минуты: 83' - 90'
Ротор
1
Енисей
0
минуты: 83' - 90'
5.05.2014
5 мая 2014
пн
11:00
Луч
4 : 0
Енисей
5.05.2014
5 мая 2014
пн
11:00
был в запасе
Луч
4
Енисей
0
был в запасе
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
14:00
Енисей
0 : 2
Балтика
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
14:00
минуты: 1' - 27'
Енисей
0
Балтика
2
минуты: 1' - 27'
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
16:30
Нефтехимик
3 : 2
Енисей
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
16:30
минуты: 70' - 90'
Нефтехимик
3
Енисей
2
минуты: 70' - 90'
9.04.2014
9 апр. 2014
ср
14:00
Енисей
4 : 1
Ангушт
9.04.2014
9 апр. 2014
ср
14:00
минуты: 1' - 34'
Енисей
4
Ангушт
1
минуты: 1' - 34'
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
15:30
Уфа
1 : 0
Енисей
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
15:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
12:00
Енисей
1 : 0
Химик
30.03.2014
30 марта 2014
вс
12:00
минуты: 1' - 64'
Енисей
1
Химик
0
минуты: 1' - 64'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Енисей
25'
25'
25'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
7:00
25'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
10.03.2014
10 марта 2014
пн
10:00
Енисей
0 : 0
Оренбург
10.03.2014
10 марта 2014
пн
10:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'