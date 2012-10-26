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Сергей Осадчук
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
13:00
Торпедо
2 : 2
Уфа
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
13:00
минуты: 46' - 90'
Торпедо
2
Уфа
2
минуты: 46' - 90'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
17:00
Уфа
1 : 1
СКА-Хабаровск
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
17:00
был в запасе
Уфа
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
16:00
Урал
4 : 0
Уфа
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
16:00
был в запасе
Урал
4
Уфа
0
был в запасе
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
16:00
Уфа
2 : 1
Шинник
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
16:00
минуты: 46' - 90'
Уфа
2
Шинник
1
минуты: 46' - 90'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
17:30
Нефтехимик
1 : 0
Уфа
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
17:30
минуты: 1' - 61'
Нефтехимик
1
Уфа
0
минуты: 1' - 61'
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
18:00
Сочи
2 : 1
Уфа
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
18:00
был в запасе
Сочи
2
Уфа
1
был в запасе
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
19:00
Балтика
1 : 1
Уфа
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
19:00
минуты: 63' - 90'
Балтика
1
Уфа
1
минуты: 63' - 90'
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
16:00
Уфа
3 : 2
Химки
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
16:00
минуты: 46' - 90'
Уфа
3
Химки
2
минуты: 46' - 90'
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
15:00
Сибирь
0 : 1
Уфа
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
15:00
минуты: 63' - 90'
Сибирь
0
Уфа
1
минуты: 63' - 90'
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
16:00
Уфа
0 : 2
Томь
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
0
Томь
2
минуты: 1' - 90'
7.08.2012
7 авг. 2012
вт
19:00
Ротор
0 : 1
Уфа
7.08.2012
7 авг. 2012
вт
19:00
минуты: 1' - 58'
Ротор
0
Уфа
1
минуты: 1' - 58'
30.07.2012
30 июля 2012
пн
17:00
Уфа
1 : 1
Салют
62'
62'
62'
30.07.2012
30 июля 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 78'
Уфа
1
Салют
1
минуты: 1' - 78'
24.07.2012
24 июля 2012
вт
20:00
Волгарь
0 : 1
Уфа
24.07.2012
24 июля 2012
вт
20:00
минуты: 1' - 79'
Волгарь
0
Уфа
1
минуты: 1' - 79'
16.07.2012
16 июля 2012
пн
15:00
Уфа
3 : 0
Торпедо
16.07.2012
16 июля 2012
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
3
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
9.07.2012
9 июля 2012
пн
17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Уфа
9.07.2012
9 июля 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90'