Александр Котляров
№70
Вратарь
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 дек. 1983 (36) лет
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
7.07.2019 7 июля 2019 вс 10:00
Луч
2 : 5
Химки
7.07.2019 7 июля 2019 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Химки
5
минуты: 1' - 90'