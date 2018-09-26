Андрей Буйволов
№25
Защитник
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 янв. 1987 (33) года
Рост
187
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 21:00
Балтика
2 : 3
Локомотив
104'
104'
104'
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
2
Локомотив
3
минуты: 1' - 90'