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Дмитрий Андреев
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 сент. 1980 (39) лет
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2018/2019
2016/2017
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Оренбург
2 : 0
Спартак
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
минуты: 90' - 90'
Оренбург
2
Спартак
0
минуты: 90' - 90'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
14:00
Оренбург
3 : 0
Ростов
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 29'
Оренбург
3
Ростов
0
минуты: 1' - 29'
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
ЦСКА
2 : 3
Оренбург
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
минуты: 82' - 90'
ЦСКА
2
Оренбург
3
минуты: 82' - 90'
8.04.2019
8 апр. 2019
пн
17:00
Оренбург
1 : 3
Ахмат
8.04.2019
8 апр. 2019
пн
17:00
был в запасе
Оренбург
1
Ахмат
3
был в запасе
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
17:00
Оренбург
3 : 1
Крылья Советов
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
17:00
был в запасе
Оренбург
3
Крылья Советов
1
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
11:30
Оренбург
1 : 0
Динамо
59'
59'
59'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
11.03.2019
11 марта 2019
пн
19:30
Краснодар
2 : 2
Оренбург
11.03.2019
11 марта 2019
пн
19:30
был в запасе
Краснодар
2
Оренбург
2
был в запасе
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
17:30
Локомотив
2 : 1
Оренбург
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
17:30
был в запасе
Локомотив
2
Оренбург
1
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
16:30
Оренбург
1 : 0
Уфа
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
14:00
Урал
2 : 1
Оренбург
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Урал
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
5.11.2018
5 нояб. 2018
пн
14:00
Оренбург
1 : 0
Рубин
5.11.2018
5 нояб. 2018
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:30
Арсенал
2 : 2
Оренбург
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
16:30
был в запасе
Арсенал
2
Оренбург
2
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
11:30
Оренбург
0 : 0
Енисей
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
11:30
был в запасе
Оренбург
0
Енисей
0
был в запасе
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
16:30
Ростов
0 : 1
Оренбург
23'
23'
23'
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
17:30
Оренбург
0 : 1
ЦСКА
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Оренбург
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
14:00
Оренбург
1 : 2
Зенит
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
16:30
Динамо
2 : 0
Оренбург
80'
80'
80'
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
16:30
минуты: 46' - 90'
Динамо
2
Оренбург
0
минуты: 46' - 90'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
Оренбург
1 : 1
Краснодар
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
был в запасе
Оренбург
1
Краснодар
1
был в запасе
17.08.2018
17 авг. 2018
пт
19:30
Анжи
1 : 3
Оренбург
17.08.2018
17 авг. 2018
пт
19:30
был в запасе
Анжи
1
Оренбург
3
был в запасе
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