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Дмитрий Айдов
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2014/2015
2012/2013
5.12.2016
5 дек. 2016
пн
19:30
Арсенал
1 : 0
Анжи
5.12.2016
5 дек. 2016
пн
19:30
был в запасе
Арсенал
1
Анжи
0
был в запасе
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:00
был в запасе
Рубин
1
Арсенал
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
11:30
Амкар
1 : 0
Арсенал
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
11:30
минуты: 71' - 90'
Амкар
1
Арсенал
0
минуты: 71' - 90'
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
19:00
Арсенал
0 : 1
ЦСКА
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
19:00
был в запасе
Арсенал
0
ЦСКА
1
был в запасе
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
17:00
Ростов
4 : 1
Арсенал
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Ростов
4
Арсенал
1
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:30
Арсенал
0 : 2
Уфа
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:30
был в запасе
Арсенал
0
Уфа
2
был в запасе
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Арсенал
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
18:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Арсенал
1
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
14:00
Томь
1 : 0
Арсенал
55'
55'
55'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
19:00
Арсенал
0 : 5
Зенит
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
19:00
был в запасе
Арсенал
0
Зенит
5
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
17:00
Урал
1 : 1
Арсенал
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
17:00
был в запасе
Урал
1
Арсенал
1
был в запасе
22.08.2016
22 авг. 2016
пн
19:30
Арсенал
0 : 0
Оренбург
22.08.2016
22 авг. 2016
пн
19:30
был в запасе
Арсенал
0
Оренбург
0
был в запасе
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
20:00
Анжи
1 : 0
Арсенал
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
20:00
был в запасе
Анжи
1
Арсенал
0
был в запасе
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
19:30
Арсенал
1 : 0
Рубин
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
19:30
был в запасе
Арсенал
1
Рубин
0
был в запасе
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
Спартак
4 : 0
Арсенал
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
4
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'