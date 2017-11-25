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Сергей Чепчугов
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
Енисей
1 : 1
Балтика
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
был в запасе
Енисей
1
Балтика
1
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Енисей
2 : 1
Спартак-2
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
был в запасе
Енисей
2
Спартак-2
1
был в запасе
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
13:00
Енисей
2 : 0
Тамбов
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
13:00
был в запасе
Енисей
2
Тамбов
0
был в запасе
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
Оренбург
1 : 0
Енисей
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
был в запасе
Оренбург
1
Енисей
0
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
13:00
Енисей
0 : 0
Сибирь
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
13:00
был в запасе
Енисей
0
Сибирь
0
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Тюмень
1 : 1
Енисей
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
был в запасе
Тюмень
1
Енисей
1
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
13:00
Енисей
4 : 1
Шинник
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
13:00
был в запасе
Енисей
4
Шинник
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
Енисей
1 : 0
Крылья Советов
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Енисей
1
Крылья Советов
0
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Енисей
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Енисей
2
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Енисей
4 : 0
Луч
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Енисей
4
Луч
0
был в запасе
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
20:00
Кубань
1 : 1
Енисей
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
20:00
был в запасе
Кубань
1
Енисей
1
был в запасе
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
Енисей
1 : 0
Ротор
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
был в запасе
Енисей
1
Ротор
0
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Факел
1 : 3
Енисей
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Факел
1
Енисей
3
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
Авангард
0 : 4
Енисей
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Авангард
0
Енисей
4
минуты: 1' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
Балтика
0 : 5
Енисей
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Енисей
5
минуты: 1' - 90'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
17:00
Спартак-2
1 : 2
Енисей
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-2
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Тамбов
5 : 0
Енисей
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
был в запасе
Тамбов
5
Енисей
0
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
14:00
Енисей
3 : 1
Тюмень
15.07.2017
15 июля 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
3
Тюмень
1
минуты: 1' - 90'
8.07.2017
8 июля 2017
сб
15:00
Сочи
2 : 1
Енисей
8.07.2017
8 июля 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90'