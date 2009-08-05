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Владимир Иванов
№3
Защитник
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Команда
Челябинск
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2009/2010
5.08.2009
5 авг. 2009
ср
15:30
Челябинск
0 : 2
Мордовия
44'
44'
44'
5.08.2009
5 авг. 2009
ср
15:30
минуты: 1' - 90'
Челябинск
0
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
15.07.2009
15 июля 2009
ср
15:30
Челябинск
2 : 1
Крылья Советов
15.07.2009
15 июля 2009
ср
15:30
минуты: 1' - 90'
Челябинск
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'