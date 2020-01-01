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Лента
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Давиде Фараони
№5
Полузащитник
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 окт. 1991 (28) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Верона
23
3
1
4
0