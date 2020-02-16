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Давиде Фараони
№5
Полузащитник
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 окт. 1991 (28) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:30
Удинезе
0 : 0
Верона
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Верона
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:45
Верона
2 : 1
Ювентус
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
22:45
Лацио
0 : 0
Верона
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
0
Верона
0
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Милан
1 : 1
Верона
13'
13'
13'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
13'
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Верона
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Верона
3 : 0
Лечче
30'
30'
30'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Верона
3
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Болонья
1 : 1
Верона
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Верона
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
Верона
2 : 1
Дженоа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Верона
2
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
Верона
3 : 3
Торино
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Верона
3
Торино
3
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:00
Аталанта
3 : 2
Верона
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
3
Верона
2
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
22:45
Верона
1 : 3
Рома
21', 21'
21', 21'
21', 21'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
22:45
21', 21'
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Рома
3
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Верона
1 : 0
Фиорентина
61'
61'
61'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:00
Интер
2 : 1
Верона
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Интер
2
Верона
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Верона
2 : 1
Брешиа
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
Парма
0 : 1
Верона
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Парма
0
Верона
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
Верона
0 : 1
Сассуоло
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Верона
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Наполи
2 : 0
Верона
66'
66'
66'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Верона
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
Верона
2 : 0
Сампдория
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Верона
0 : 0
Удинезе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Верона
0
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Ювентус
2 : 1
Верона
34'
34'
34'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Верона
1
минуты: 1' - 90'
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