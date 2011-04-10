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Паскуале Фоджа
№17
Полузащитник
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Команда
Салернитана
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
Лацио
2 : 0
Парма
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
был в запасе
Лацио
2
Парма
0
был в запасе
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
13:30
Наполи
4 : 3
Лацио
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
13:30
был в запасе
Наполи
4
Лацио
3
был в запасе
1.02.2011
1 февр. 2011
вт
22:45
Милан
0 : 0
Лацио
1.02.2011
1 февр. 2011
вт
22:45
был в запасе
Милан
0
Лацио
0
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
Лацио
2 : 0
Фиорентина
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Лацио
2
Фиорентина
0
был в запасе
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
Болонья
3 : 1
Лацио
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Болонья
3
Лацио
1
был в запасе
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 0
Сампдория
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Лацио
1
Сампдория
0
минуты: 90' - 90'
9.01.2011
9 янв. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 2
Лечче
9.01.2011
9 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 85' - 90'
Лацио
1
Лечче
2
минуты: 85' - 90'
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
14:30
Лацио
3 : 2
Удинезе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
14:30
был в запасе
Лацио
3
Удинезе
2
был в запасе
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:00
Лацио
1 : 1
Катания
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 66' - 90'
Лацио
1
Катания
1
минуты: 66' - 90'
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
Парма
1 : 1
Лацио
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Парма
1
Лацио
1
был в запасе
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
14:30
Лацио
2 : 0
Наполи
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
14:30
был в запасе
Лацио
2
Наполи
0
был в запасе
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Чезена
1 : 0
Лацио
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 86'
Чезена
1
Лацио
0
минуты: 1' - 86'
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
17:00
Лацио
0 : 2
Рома
78'
78'
78'
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 70' - 90'
Лацио
0
Рома
2
минуты: 70' - 90'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
Лацио
2 : 1
Кальяри
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Лацио
2
Кальяри
1
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
21:45
Бари
0 : 2
Лацио
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
21:45
был в запасе
Бари
0
Лацио
2
был в запасе
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
16:00
Лацио
1 : 0
Брешиа
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 85' - 90'
Лацио
1
Брешиа
0
минуты: 85' - 90'
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
Лацио
1 : 1
Милан
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 1' - 74'
Лацио
1
Милан
1
минуты: 1' - 74'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
Лацио
3 : 1
Болонья
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
минуты: 76' - 90'
Лацио
3
Болонья
1
минуты: 76' - 90'
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
Сампдория
2 : 0
Лацио
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
минуты: 69' - 90'
Сампдория
2
Лацио
0
минуты: 69' - 90'