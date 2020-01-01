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Лента
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Маттео Дармиан
№36
Защитник
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Команда
Парма
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 нояб. 1989 (30) лет
Рост
182
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2008/2009
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
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Парма
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