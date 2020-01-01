Маттео Дармиан
№36
Защитник
Подписаться
Команда
Парма
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 нояб. 1989 (30) лет
Рост
182
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Парма
20
0
1
3
0