Хосе Анхель Креспо
№15
Защитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 февр. 1987 (33) года
Рост
183
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Квалификация - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПАОК
2
0
0
1
0