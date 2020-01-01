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Лента
Матч-центр
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Хосе Анхель Креспо
№15
Защитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 февр. 1987 (33) года
Рост
183
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
испания. примера
англия. премьер-лига
италия. серия а
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
Лига Европы Квалификация - 2019/2020
Команда
И
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Ж
Кр
ПАОК
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