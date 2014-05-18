Хави Варас
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2014 18 мая 2014 вс 22:00
Севилья
3 : 1
Эльче
18.05.2014 18 мая 2014 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Эльче
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
Хетафе
1 : 0
Севилья
11.05.2014 11 мая 2014 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
4.05.2014 4 мая 2014 вс 20:00
Севилья
0 : 0
Вильярреал
4.05.2014 4 мая 2014 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90'
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 20:00
Атлетик
3 : 1
Севилья
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 20:00
был в запасе
Атлетик
3
Севилья
1
был в запасе
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 20:00
Севилья
4 : 0
Гранада
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 20:00
был в запасе
Севилья
4
Гранада
0
был в запасе
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 13:00
Бетис
0 : 2
Севилья
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 13:00
был в запасе
Бетис
0
Севилья
2
был в запасе
6.04.2014 6 апр. 2014 вс 20:00
Севилья
4 : 1
Эспаньол
6.04.2014 6 апр. 2014 вс 20:00
был в запасе
Севилья
4
Эспаньол
1
был в запасе
29.03.2014 29 марта 2014 сб 20:00
Сельта
1 : 0
Севилья
29.03.2014 29 марта 2014 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
27.03.2014 27 марта 2014 чт -:-
Севилья
2 : 1
Реал
27.03.2014 27 марта 2014 чт -:-
был в запасе
Севилья
2
Реал
1
был в запасе
23.03.2014 23 марта 2014 вс 14:00
Осасуна
1 : 2
Севилья
23.03.2014 23 марта 2014 вс 14:00
минуты: 46' - 90'
Осасуна
1
Севилья
2
минуты: 46' - 90'
16.03.2014 16 марта 2014 вс 21:00
Севилья
4 : 1
Вальядолид
16.03.2014 16 марта 2014 вс 21:00
был в запасе
Севилья
4
Вальядолид
1
был в запасе
9.03.2014 9 марта 2014 вс 19:00
Альмерия
1 : 3
Севилья
9.03.2014 9 марта 2014 вс 19:00
был в запасе
Альмерия
1
Севилья
3
был в запасе
2.03.2014 2 марта 2014 вс 21:00
Севилья
1 : 0
Реал Сосьедад
2.03.2014 2 марта 2014 вс 21:00
был в запасе
Севилья
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 14:00
Райо Вальекано
0 : 1
Севилья
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 14:00
был в запасе
Райо Вальекано
0
Севилья
1
был в запасе
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 22:59
Севилья
0 : 0
Валенсия
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 22:59
был в запасе
Севилья
0
Валенсия
0
был в запасе
9.02.2014 9 февр. 2014 вс 22:59
Севилья
1 : 4
Барселона
9.02.2014 9 февр. 2014 вс 22:59
был в запасе
Севилья
1
Барселона
4
был в запасе
2.02.2014 2 февр. 2014 вс -:-
Малага
3 : 2
Севилья
2.02.2014 2 февр. 2014 вс -:-
был в запасе
Малага
3
Севилья
2
был в запасе
26.01.2014 26 янв. 2014 вс -:-
Севилья
2 : 3
Леванте
26.01.2014 26 янв. 2014 вс -:-
был в запасе
Севилья
2
Леванте
3
был в запасе
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 22:59
Атлетико
1 : 1
Севилья
19.01.2014 19 янв. 2014 вс 22:59
был в запасе
Атлетико
1
Севилья
1
был в запасе
12.01.2014 12 янв. 2014 вс -:-
Эльче
1 : 1
Севилья
12.01.2014 12 янв. 2014 вс -:-
был в запасе
Эльче
1
Севилья
1
был в запасе
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