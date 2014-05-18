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Хави Варас
№13
Вратарь
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
испания. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
22:00
Севилья
3 : 1
Эльче
18.05.2014
18 мая 2014
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Эльче
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Хетафе
1 : 0
Севилья
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
4.05.2014
4 мая 2014
вс
20:00
Севилья
0 : 0
Вильярреал
4.05.2014
4 мая 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90'
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
20:00
Атлетик
3 : 1
Севилья
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
20:00
был в запасе
Атлетик
3
Севилья
1
был в запасе
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
20:00
Севилья
4 : 0
Гранада
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
20:00
был в запасе
Севилья
4
Гранада
0
был в запасе
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:00
Бетис
0 : 2
Севилья
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
13:00
был в запасе
Бетис
0
Севилья
2
был в запасе
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
20:00
Севилья
4 : 1
Эспаньол
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
20:00
был в запасе
Севилья
4
Эспаньол
1
был в запасе
29.03.2014
29 марта 2014
сб
20:00
Сельта
1 : 0
Севилья
29.03.2014
29 марта 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
27.03.2014
27 марта 2014
чт
-:-
Севилья
2 : 1
Реал
27.03.2014
27 марта 2014
чт
-:-
был в запасе
Севилья
2
Реал
1
был в запасе
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:00
Осасуна
1 : 2
Севилья
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:00
минуты: 46' - 90'
Осасуна
1
Севилья
2
минуты: 46' - 90'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
21:00
Севилья
4 : 1
Вальядолид
16.03.2014
16 марта 2014
вс
21:00
был в запасе
Севилья
4
Вальядолид
1
был в запасе
9.03.2014
9 марта 2014
вс
19:00
Альмерия
1 : 3
Севилья
9.03.2014
9 марта 2014
вс
19:00
был в запасе
Альмерия
1
Севилья
3
был в запасе
2.03.2014
2 марта 2014
вс
21:00
Севилья
1 : 0
Реал Сосьедад
2.03.2014
2 марта 2014
вс
21:00
был в запасе
Севилья
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
14:00
Райо Вальекано
0 : 1
Севилья
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
14:00
был в запасе
Райо Вальекано
0
Севилья
1
был в запасе
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
22:59
Севилья
0 : 0
Валенсия
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
22:59
был в запасе
Севилья
0
Валенсия
0
был в запасе
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
22:59
Севилья
1 : 4
Барселона
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
22:59
был в запасе
Севилья
1
Барселона
4
был в запасе
2.02.2014
2 февр. 2014
вс
-:-
Малага
3 : 2
Севилья
2.02.2014
2 февр. 2014
вс
-:-
был в запасе
Малага
3
Севилья
2
был в запасе
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
-:-
Севилья
2 : 3
Леванте
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
-:-
был в запасе
Севилья
2
Леванте
3
был в запасе
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
22:59
Атлетико
1 : 1
Севилья
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
22:59
был в запасе
Атлетико
1
Севилья
1
был в запасе
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
-:-
Эльче
1 : 1
Севилья
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
-:-
был в запасе
Эльче
1
Севилья
1
был в запасе
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