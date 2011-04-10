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Альдо Душер
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
Эркулес
0 : 0
Эспаньол
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Эркулес
0
Эспаньол
0
был в запасе
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
18:00
Эспаньол
1 : 2
Расинг
84'
84'
84'
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 34' - 90'
Эспаньол
1
Расинг
2
минуты: 34' - 90'
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Эспаньол
2 : 0
Депортиво
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Эспаньол
2
Депортиво
0
был в запасе
6.03.2011
6 марта 2011
вс
19:00
Леванте
1 : 0
Эспаньол
7'
7'
7'
6.03.2011
6 марта 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
1.03.2011
1 марта 2011
вт
22:00
Эспаньол
1 : 2
Мальорка
39'
39'
39'
1.03.2011
1 марта 2011
вт
22:00
минуты: 1' - 87'
Эспаньол
1
Мальорка
2
минуты: 1' - 87'
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
20:00
Эспаньол
4 : 1
Реал Сосьедад
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
20:00
минуты: 66' - 90'
Эспаньол
4
Реал Сосьедад
1
минуты: 66' - 90'
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
Осасуна
4 : 0
Эспаньол
54'
54'
54'
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 62'
Осасуна
4
Эспаньол
0
минуты: 1' - 62'
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:00
Хетафе
1 : 3
Эспаньол
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 80'
Хетафе
1
Эспаньол
3
минуты: 1' - 80'
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:55
Севилья
1 : 2
Эспаньол
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:55
минуты: 61' - 90'
Севилья
1
Эспаньол
2
минуты: 61' - 90'
9.01.2011
9 янв. 2011
вс
19:00
Эспаньол
4 : 0
Сарагоса
9.01.2011
9 янв. 2011
вс
19:00
минуты: 80' - 90'
Эспаньол
4
Сарагоса
0
минуты: 80' - 90'
2.01.2011
2 янв. 2011
вс
23:55
Валенсия
2 : 1
Эспаньол
2.01.2011
2 янв. 2011
вс
23:55
был в запасе
Валенсия
2
Эспаньол
1
был в запасе
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
Атлетик
2 : 1
Эспаньол
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 80'
Атлетик
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 80'
5.12.2010
5 дек. 2010
вс
19:00
Эспаньол
1 : 0
Спортинг
5.12.2010
5 дек. 2010
вс
19:00
минуты: 58' - 90'
Эспаньол
1
Спортинг
0
минуты: 58' - 90'
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
19:00
Депортиво
3 : 0
Эспаньол
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Депортиво
3
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
Эспаньол
2 : 1
Леванте
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Мальорка
0 : 1
Эспаньол
80'
80'
80'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
0
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
21:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Эспаньол
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
Эспаньол
1 : 0
Осасуна
46'
46'
46'
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 58'
Эспаньол
1
Осасуна
0
минуты: 1' - 58'
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
22:55
Реал
3 : 0
Эспаньол
21.09.2010
21 сент. 2010
вт
22:55
минуты: 1' - 90'
Реал
3
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
19:00
Эспаньол
1 : 0
Альмерия
23'
23'
23'
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Альмерия
0
минуты: 1' - 90'
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