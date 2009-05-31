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Давид Родригес
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Бетис
1 : 1
Вальядолид
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Малага
1 : 1
Бетис
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
минуты: 62' - 90'
Малага
1
Бетис
1
минуты: 62' - 90'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Бетис
2 : 0
Альмерия
75'
75'
75'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Альмерия
0
минуты: 1' - 90'
9.05.2009
9 мая 2009
сб
21:00
Атлетик
1 : 0
Бетис
9.05.2009
9 мая 2009
сб
21:00
был в запасе
Атлетик
1
Бетис
0
был в запасе
3.05.2009
3 мая 2009
вс
22:00
Бетис
0 : 2
Атлетико
3.05.2009
3 мая 2009
вс
22:00
был в запасе
Бетис
0
Атлетико
2
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Эспаньол
2 : 0
Бетис
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Эспаньол
2
Бетис
0
был в запасе
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
Бетис
1 : 2
Валенсия
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
был в запасе
Бетис
1
Валенсия
2
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
22:00
Бетис
2 : 0
Спортинг
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
22:00
минуты: 87' - 90'
Бетис
2
Спортинг
0
минуты: 87' - 90'
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Расинг
2 : 3
Бетис
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Расинг
2
Бетис
3
был в запасе
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
21:00
Бетис
3 : 3
Нумансия
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Бетис
3
Нумансия
3
был в запасе
8.03.2009
8 марта 2009
вс
19:00
Мальорка
3 : 3
Бетис
8.03.2009
8 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Мальорка
3
Бетис
3
был в запасе
1.03.2009
1 марта 2009
вс
23:00
Бетис
2 : 2
Вильярреал
1.03.2009
1 марта 2009
вс
23:00
был в запасе
Бетис
2
Вильярреал
2
был в запасе
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
23:55
Севилья
1 : 2
Бетис
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
23:55
был в запасе
Севилья
1
Бетис
2
был в запасе
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
Бетис
2 : 2
Хетафе
78'
78'
78'
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Бетис
2
Хетафе
2
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Рекреативо
1 : 0
Бетис
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Рекреативо
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 3
Бетис
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Бетис
3
минуты: 1' - 90'
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
Бетис
1 : 2
Малага
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Бетис
1
Малага
2
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
23:00
Бетис
0 : 1
Атлетик
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
23:00
был в запасе
Бетис
0
Атлетик
1
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
23:00
Атлетико
2 : 0
Бетис
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
23:00
был в запасе
Атлетико
2
Бетис
0
был в запасе
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
21:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
7.12.2008
7 дек. 2008
вс
21:00
был в запасе
Бетис
1
Эспаньол
1
был в запасе