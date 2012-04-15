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Хуан Мигель Гомес Санчес
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2011/2012
2008/2009
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
17:00
Бетис
1 : 0
Осасуна
15.04.2012
15 апр. 2012
вс
17:00
минуты: 64' - 90'
Бетис
1
Осасуна
0
минуты: 64' - 90'
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Бетис
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Бетис
1
был в запасе
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
22:59
Бетис
3 : 1
Вильярреал
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
22:59
минуты: 61' - 90'
Бетис
3
Вильярреал
1
минуты: 61' - 90'
31.03.2012
31 марта 2012
сб
22:59
Малага
0 : 2
Бетис
31.03.2012
31 марта 2012
сб
22:59
минуты: 59' - 90'
Малага
0
Бетис
2
минуты: 59' - 90'
25.03.2012
25 марта 2012
вс
20:45
Бетис
1 : 1
Расинг
25.03.2012
25 марта 2012
вс
20:45
был в запасе
Бетис
1
Расинг
1
был в запасе
22.03.2012
22 марта 2012
чт
22:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
29'
29'
29'
22.03.2012
22 марта 2012
чт
22:00
минуты: 1' - 57'
Бетис
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 57'
18.03.2012
18 марта 2012
вс
-:-
Райо Вальекано
3 : 0
Бетис
18.03.2012
18 марта 2012
вс
-:-
минуты: 80' - 90'
Райо Вальекано
3
Бетис
0
минуты: 80' - 90'
11.03.2012
11 марта 2012
вс
-:-
Бетис
2 : 3
Реал
11.03.2012
11 марта 2012
вс
-:-
был в запасе
Бетис
2
Реал
3
был в запасе
5.03.2012
5 марта 2012
пн
22:59
Леванте
3 : 1
Бетис
5.03.2012
5 марта 2012
пн
22:59
был в запасе
Леванте
3
Бетис
1
был в запасе
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
20:00
Бетис
1 : 1
Хетафе
37'
37'
37'
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 72'
Бетис
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 72'
20.02.2012
20 февр. 2012
пн
22:59
Сарагоса
0 : 2
Бетис
20.02.2012
20 февр. 2012
пн
22:59
был в запасе
Сарагоса
0
Бетис
2
был в запасе
4.02.2012
4 февр. 2012
сб
20:00
Мальорка
1 : 0
Бетис
4.02.2012
4 февр. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
14:00
Бетис
1 : 2
Гранада
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Гранада
2
минуты: 1' - 90'
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
-:-
Бетис
1 : 1
Севилья
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
-:-
минуты: 1' - 70'
Бетис
1
Севилья
1
минуты: 1' - 70'
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
23:30
Барселона
4 : 2
Бетис
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
23:30
был в запасе
Барселона
4
Бетис
2
был в запасе
8.01.2012
8 янв. 2012
вс
21:45
Бетис
2 : 0
Спортинг
8.01.2012
8 янв. 2012
вс
21:45
минуты: 1' - 70'
Бетис
2
Спортинг
0
минуты: 1' - 70'
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
14:00
Атлетико
0 : 2
Бетис
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
14:00
был в запасе
Атлетико
0
Бетис
2
был в запасе
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:00
минуты: 80' - 90'
Бетис
2
Валенсия
1
минуты: 80' - 90'
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
20:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
4.12.2011
4 дек. 2011
вс
20:00
был в запасе
Осасуна
2
Бетис
1
был в запасе
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
20:00
Расинг
1 : 0
Бетис
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
20:00
был в запасе
Расинг
1
Бетис
0
был в запасе
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