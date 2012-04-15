Хуан Мигель Гомес Санчес
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 17:00
Бетис
1 : 0
Осасуна
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 17:00
минуты: 64' - 90'
Бетис
1
Осасуна
0
минуты: 64' - 90'
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Бетис
10.04.2012 10 апр. 2012 вт 21:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Бетис
1
был в запасе
7.04.2012 7 апр. 2012 сб 22:59
Бетис
3 : 1
Вильярреал
7.04.2012 7 апр. 2012 сб 22:59
минуты: 61' - 90'
Бетис
3
Вильярреал
1
минуты: 61' - 90'
31.03.2012 31 марта 2012 сб 22:59
Малага
0 : 2
Бетис
31.03.2012 31 марта 2012 сб 22:59
минуты: 59' - 90'
Малага
0
Бетис
2
минуты: 59' - 90'
25.03.2012 25 марта 2012 вс 20:45
Бетис
1 : 1
Расинг
25.03.2012 25 марта 2012 вс 20:45
был в запасе
Бетис
1
Расинг
1
был в запасе
22.03.2012 22 марта 2012 чт 22:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
29'
29'
29'
22.03.2012 22 марта 2012 чт 22:00
минуты: 1' - 57'
Бетис
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 57'
18.03.2012 18 марта 2012 вс -:-
Райо Вальекано
3 : 0
Бетис
18.03.2012 18 марта 2012 вс -:-
минуты: 80' - 90'
Райо Вальекано
3
Бетис
0
минуты: 80' - 90'
11.03.2012 11 марта 2012 вс -:-
Бетис
2 : 3
Реал
11.03.2012 11 марта 2012 вс -:-
был в запасе
Бетис
2
Реал
3
был в запасе
5.03.2012 5 марта 2012 пн 22:59
Леванте
3 : 1
Бетис
5.03.2012 5 марта 2012 пн 22:59
был в запасе
Леванте
3
Бетис
1
был в запасе
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 20:00
Бетис
1 : 1
Хетафе
37'
37'
37'
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 20:00
минуты: 1' - 72'
Бетис
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 72'
20.02.2012 20 февр. 2012 пн 22:59
Сарагоса
0 : 2
Бетис
20.02.2012 20 февр. 2012 пн 22:59
был в запасе
Сарагоса
0
Бетис
2
был в запасе
4.02.2012 4 февр. 2012 сб 20:00
Мальорка
1 : 0
Бетис
4.02.2012 4 февр. 2012 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 14:00
Бетис
1 : 2
Гранада
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Гранада
2
минуты: 1' - 90'
22.01.2012 22 янв. 2012 вс -:-
Бетис
1 : 1
Севилья
22.01.2012 22 янв. 2012 вс -:-
минуты: 1' - 70'
Бетис
1
Севилья
1
минуты: 1' - 70'
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 23:30
Барселона
4 : 2
Бетис
15.01.2012 15 янв. 2012 вс 23:30
был в запасе
Барселона
4
Бетис
2
был в запасе
8.01.2012 8 янв. 2012 вс 21:45
Бетис
2 : 0
Спортинг
8.01.2012 8 янв. 2012 вс 21:45
минуты: 1' - 70'
Бетис
2
Спортинг
0
минуты: 1' - 70'
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 14:00
Атлетико
0 : 2
Бетис
18.12.2011 18 дек. 2011 вс 14:00
был в запасе
Атлетико
0
Бетис
2
был в запасе
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 22:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 22:00
минуты: 80' - 90'
Бетис
2
Валенсия
1
минуты: 80' - 90'
4.12.2011 4 дек. 2011 вс 20:00
Осасуна
2 : 1
Бетис
4.12.2011 4 дек. 2011 вс 20:00
был в запасе
Осасуна
2
Бетис
1
был в запасе
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 20:00
Расинг
1 : 0
Бетис
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 20:00
был в запасе
Расинг
1
Бетис
0
был в запасе
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