Хосе Анхель
№15
Защитник
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Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 сент. 1989 (30) лет
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Эйбар
18
1
1
1
0