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Матч-центр
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Хосе Анхель
№15
Защитник
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Команда
Эйбар
Гражданство
Испания
Дата рождения
5 сент. 1989 (30) лет
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
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Эйбар
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