Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Мичел (Маркос Мадера)
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Карабах
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 нояб. 1985 (34) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Карабах
6
1
1
2
0