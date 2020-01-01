Мичел (Маркос Мадера)
№8
Полузащитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Испания
Дата рождения
8 нояб. 1985 (34) года
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Карабах
6
1
1
2
0