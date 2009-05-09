Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эби Смолярек
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2008/2009
9.05.2009
9 мая 2009
сб
17:00
Болтон
0 : 0
Сандерленд
9.05.2009
9 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Болтон
0
Сандерленд
0
был в запасе
2.05.2009
2 мая 2009
сб
17:00
Уиган Атлетик
0 : 0
Болтон
2.05.2009
2 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Уиган Атлетик
0
Болтон
0
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
Челси
4 : 3
Болтон
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
17:00
был в запасе
Челси
4
Болтон
3
был в запасе
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
17:00
Болтон
4 : 1
Мидлсбро
4.04.2009
4 апр. 2009
сб
17:00
был в запасе
Болтон
4
Мидлсбро
1
был в запасе
21.03.2009
21 марта 2009
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Болтон
21.03.2009
21 марта 2009
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Вест Бромвич
1
Болтон
1
минуты: 90' - 90'
4.03.2009
4 марта 2009
ср
22:45
Сток Сити
2 : 0
Болтон
4.03.2009
4 марта 2009
ср
22:45
был в запасе
Сток Сити
2
Болтон
0
был в запасе
1.03.2009
1 марта 2009
вс
16:00
Болтон
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
89'
89'
89'
1.03.2009
1 марта 2009
вс
16:00
минуты: 78' - 90'
Болтон
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 78' - 90'
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
18:00
Эвертон
3 : 0
Болтон
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
18:00
минуты: 61' - 90'
Эвертон
3
Болтон
0
минуты: 61' - 90'
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
18:00
Болтон
3 : 2
Тоттенхэм
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
18:00
минуты: 61' - 90'
Болтон
3
Тоттенхэм
2
минуты: 61' - 90'
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
18:00
Болтон
0 : 1
Манчестер Юнайтед
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
18:00
был в запасе
Болтон
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
Ливерпуль
3 : 0
Болтон
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
минуты: 68' - 90'
Ливерпуль
3
Болтон
0
минуты: 68' - 90'
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
18:00
Болтон
2 : 1
Портсмут
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
18:00
был в запасе
Болтон
2
Портсмут
1
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
Астон Вилла
4 : 2
Болтон
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
18:00
минуты: 75' - 90'
Астон Вилла
4
Болтон
2
минуты: 75' - 90'
6.12.2008
6 дек. 2008
сб
18:00
Болтон
0 : 2
Челси
6.12.2008
6 дек. 2008
сб
18:00
минуты: 81' - 90'
Болтон
0
Челси
2
минуты: 81' - 90'
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
Мидлсбро
1 : 3
Болтон
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
минуты: 84' - 90'
Мидлсбро
1
Болтон
3
минуты: 84' - 90'