Двайт Тиндалли
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.05.2015 17 мая 2015 вс 15:30
Суонси
2 : 4
Манчестер Сити
17.05.2015 17 мая 2015 вс 15:30
был в запасе
Суонси
2
Манчестер Сити
4
был в запасе
1.02.2015 1 февр. 2015 вс 19:00
Саутгемптон
0 : 1
Суонси
1.02.2015 1 февр. 2015 вс 19:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Суонси
1
был в запасе
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 18:00
Суонси
0 : 5
Челси
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Суонси
0
Челси
5
минуты: 1' - 90'
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
Суонси
1 : 1
Вест Хэм
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
был в запасе
Суонси
1
Вест Хэм
1
был в запасе
7.12.2014 7 дек. 2014 вс 16:30
Вест Хэм
3 : 1
Суонси
7.12.2014 7 дек. 2014 вс 16:30
был в запасе
Вест Хэм
3
Суонси
1
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Суонси
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 18:00
был в запасе
Манчестер Сити
2
Суонси
1
был в запасе
9.11.2014 9 нояб. 2014 вс 19:00
Суонси
2 : 1
Арсенал
9.11.2014 9 нояб. 2014 вс 19:00
был в запасе
Суонси
2
Арсенал
1
был в запасе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 17:00
Челси
4 : 2
Суонси
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 17:00
был в запасе
Челси
4
Суонси
2
был в запасе
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 17:00
Суонси
3 : 0
Вест Бромвич
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 17:00
был в запасе
Суонси
3
Вест Бромвич
0
был в запасе
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 17:00
Суонси
1 : 0
Бернли
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 17:00
минуты: 90' - 90'
Суонси
1
Бернли
0
минуты: 90' - 90'
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 14:45
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Суонси
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 14:45
минуты: 54' - 90'
Манчестер Юнайтед
1
Суонси
2
минуты: 54' - 90'