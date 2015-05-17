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Двайт Тиндалли
№19
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
17.05.2015
17 мая 2015
вс
15:30
Суонси
2 : 4
Манчестер Сити
17.05.2015
17 мая 2015
вс
15:30
был в запасе
Суонси
2
Манчестер Сити
4
был в запасе
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
19:00
Саутгемптон
0 : 1
Суонси
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
19:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Суонси
1
был в запасе
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
Суонси
0 : 5
Челси
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Суонси
0
Челси
5
минуты: 1' - 90'
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
Суонси
1 : 1
Вест Хэм
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Суонси
1
Вест Хэм
1
был в запасе
7.12.2014
7 дек. 2014
вс
16:30
Вест Хэм
3 : 1
Суонси
7.12.2014
7 дек. 2014
вс
16:30
был в запасе
Вест Хэм
3
Суонси
1
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Суонси
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Манчестер Сити
2
Суонси
1
был в запасе
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
19:00
Суонси
2 : 1
Арсенал
9.11.2014
9 нояб. 2014
вс
19:00
был в запасе
Суонси
2
Арсенал
1
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:00
Челси
4 : 2
Суонси
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
17:00
был в запасе
Челси
4
Суонси
2
был в запасе
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
17:00
Суонси
3 : 0
Вест Бромвич
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
17:00
был в запасе
Суонси
3
Вест Бромвич
0
был в запасе
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
17:00
Суонси
1 : 0
Бернли
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
17:00
минуты: 90' - 90'
Суонси
1
Бернли
0
минуты: 90' - 90'
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
14:45
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Суонси
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
14:45
минуты: 54' - 90'
Манчестер Юнайтед
1
Суонси
2
минуты: 54' - 90'