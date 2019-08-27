Миралем Сулеймани
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Янг Бойз
Гражданство
Сербия
Дата рождения
5 дек. 1988 (31) год
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.08.2019 27 авг. 2019 вт 22:00
Црвена Звезда
1 : 1
Янг Бойз
27.08.2019 27 авг. 2019 вт 22:00
был в запасе
Црвена Звезда
1
Янг Бойз
1
был в запасе