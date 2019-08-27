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Матч-центр
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Миралем Сулеймани
№7
Полузащитник
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Сербия
Дата рождения
5 дек. 1988 (31) год
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
27.08.2019
27 авг. 2019
вт
22:00
Црвена Звезда
1 : 1
Янг Бойз
27.08.2019
27 авг. 2019
вт
22:00
был в запасе
Црвена Звезда
1
Янг Бойз
1
был в запасе