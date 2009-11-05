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Матч-центр
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Кеннеди Бакирчиоглу
№16
Нападающий
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
5.11.2009
5 нояб. 2009
чт
21:00
Динамо
0 : 2
Аякс
5.11.2009
5 нояб. 2009
чт
21:00
был в запасе
Динамо
0
Аякс
2
был в запасе
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
Аякс
2 : 1
Динамо
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
был в запасе
Аякс
2
Динамо
1
был в запасе
1.10.2009
1 окт. 2009
чт
22:05
Андерлехт
1 : 1
Аякс
1.10.2009
1 окт. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 58'
Андерлехт
1
Аякс
1
минуты: 1' - 58'
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
Аякс
0 : 0
Тимишоара
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
минуты: 1' - 72'
Аякс
0
Тимишоара
0
минуты: 1' - 72'