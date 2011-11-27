Джеффри Сарпонг
№8
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 14:00
Бетис
2 : 3
Реал Сосьедад
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 14:00
был в запасе
Бетис
2
Реал Сосьедад
3
был в запасе
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 17:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Хетафе
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 17:00
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Хетафе
0
был в запасе
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 17:00
Сарагоса
2 : 0
Реал Сосьедад
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 17:00
минуты: 1' - 69'
Сарагоса
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 69'
2.10.2011 2 окт. 2011 вс 13:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Атлетик
2.10.2011 2 окт. 2011 вс 13:00
минуты: 79' - 90'
Реал Сосьедад
1
Атлетик
2
минуты: 79' - 90'
20.09.2011 20 сент. 2011 вт 21:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Гранада
20.09.2011 20 сент. 2011 вт 21:00
минуты: 83' - 90'
Реал Сосьедад
1
Гранада
0
минуты: 83' - 90'
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 22:59
Севилья
1 : 0
Реал Сосьедад
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 22:59
был в запасе
Севилья
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 19:00
Спортинг
1 : 2
Реал Сосьедад
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 19:00
был в запасе
Спортинг
1
Реал Сосьедад
2
был в запасе