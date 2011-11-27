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Джеффри Сарпонг
№8
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2011/2012
2010/2011
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
14:00
Бетис
2 : 3
Реал Сосьедад
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
14:00
был в запасе
Бетис
2
Реал Сосьедад
3
был в запасе
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
17:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Хетафе
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
17:00
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Хетафе
0
был в запасе
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
17:00
Сарагоса
2 : 0
Реал Сосьедад
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 69'
Сарагоса
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 69'
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
13:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Атлетик
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
13:00
минуты: 79' - 90'
Реал Сосьедад
1
Атлетик
2
минуты: 79' - 90'
20.09.2011
20 сент. 2011
вт
21:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Гранада
20.09.2011
20 сент. 2011
вт
21:00
минуты: 83' - 90'
Реал Сосьедад
1
Гранада
0
минуты: 83' - 90'
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
22:59
Севилья
1 : 0
Реал Сосьедад
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
22:59
был в запасе
Севилья
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:00
Спортинг
1 : 2
Реал Сосьедад
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:00
был в запасе
Спортинг
1
Реал Сосьедад
2
был в запасе