Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Давид Мендес
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Панатинаикос
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
2010/2011
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
19:00
Динамо
2 : 1
Панатинаикос
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
19:00
минуты: 1' - 86'
Динамо
2
Панатинаикос
1
минуты: 1' - 86'
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
Панатинаикос
2 : 3
ПСВ
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Панатинаикос
2
ПСВ
3
минуты: 1' - 90'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Панатинаикос
1 : 2
Динамо
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Панатинаикос
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'