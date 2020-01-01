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Лента
Матч-центр
Моя команда
Эктор Морено
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Мексика
Дата рождения
17 янв. 1988 (32) года
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Испания. Примера - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Реал Сосьедад
21
1
1
2
0