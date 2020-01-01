Эктор Морено
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Мексика
Дата рождения
17 янв. 1988 (32) года
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Реал Сосьедад
21
1
1
2
0