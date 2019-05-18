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Матч-центр
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Эктор Морено
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Мексика
Дата рождения
17 янв. 1988 (32) года
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
Эспаньол
2 : 0
Реал Сосьедад
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Реал
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Реал
1
минуты: 1' - 90'
4.05.2019
4 мая 2019
сб
19:30
Алавес
0 : 1
Реал Сосьедад
4.05.2019
4 мая 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Алавес
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
17:15
Реал Сосьедад
2 : 1
Хетафе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
4.04.2019
4 апр. 2019
чт
22:30
Реал Сосьедад
2 : 1
Бетис
4.04.2019
4 апр. 2019
чт
22:30
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Бетис
1
был в запасе
15.03.2019
15 марта 2019
пт
23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леванте
15.03.2019
15 марта 2019
пт
23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Леванте
1
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:30
Севилья
5 : 2
Реал Сосьедад
10.03.2019
10 марта 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
5
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
3.03.2019
3 марта 2019
вс
20:30
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
3.03.2019
3 марта 2019
вс
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
был в запасе
25.02.2019
25 февр. 2019
пн
23:00
Жирона
0 : 0
Реал Сосьедад
25.02.2019
25 февр. 2019
пн
23:00
был в запасе
Жирона
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Леганес
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Леганес
0
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
18:15
Валенсия
0 : 0
Реал Сосьедад
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
18:15
был в запасе
Валенсия
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
18:15
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетик
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
18:15
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Атлетик
1
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
Райо Вальекано
2 : 2
Реал Сосьедад
39'
39'
39'
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
39'
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
14.01.2019
14 янв. 2019
пн
23:00
Реал Сосьедад
3 : 2
Эспаньол
58'
58'
58'
14.01.2019
14 янв. 2019
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
6.01.2019
6 янв. 2019
вс
20:30
Реал
0 : 2
Реал Сосьедад
6.01.2019
6 янв. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Реал
0
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2018
21 дек. 2018
пт
23:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Алавес
21.12.2018
21 дек. 2018
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
0
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
15:00
Хетафе
1 : 0
Реал Сосьедад
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
20:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Вальядолид
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90'
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
14:00
Бетис
1 : 0
Реал Сосьедад
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
26.11.2018
26 нояб. 2018
пн
23:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Сельта
26.11.2018
26 нояб. 2018
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
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