Эктор Морено
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Мексика
Дата рождения
17 янв. 1988 (32) года
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 17:15
Эспаньол
2 : 0
Реал Сосьедад
18.05.2019 18 мая 2019 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Реал
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Реал
1
минуты: 1' - 90'
4.05.2019 4 мая 2019 сб 19:30
Алавес
0 : 1
Реал Сосьедад
4.05.2019 4 мая 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Алавес
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90'
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 17:15
Реал Сосьедад
2 : 1
Хетафе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
4.04.2019 4 апр. 2019 чт 22:30
Реал Сосьедад
2 : 1
Бетис
4.04.2019 4 апр. 2019 чт 22:30
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Бетис
1
был в запасе
15.03.2019 15 марта 2019 пт 23:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леванте
15.03.2019 15 марта 2019 пт 23:00
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Леванте
1
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 20:30
Севилья
5 : 2
Реал Сосьедад
10.03.2019 10 марта 2019 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
5
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
3.03.2019 3 марта 2019 вс 20:30
Реал Сосьедад
0 : 2
Атлетико
3.03.2019 3 марта 2019 вс 20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
0
Атлетико
2
был в запасе
25.02.2019 25 февр. 2019 пн 23:00
Жирона
0 : 0
Реал Сосьедад
25.02.2019 25 февр. 2019 пн 23:00
был в запасе
Жирона
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 20:30
Реал Сосьедад
3 : 0
Леганес
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 20:30
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Леганес
0
был в запасе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 18:15
Валенсия
0 : 0
Реал Сосьедад
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 18:15
был в запасе
Валенсия
0
Реал Сосьедад
0
был в запасе
2.02.2019 2 февр. 2019 сб 18:15
Реал Сосьедад
2 : 1
Атлетик
2.02.2019 2 февр. 2019 сб 18:15
был в запасе
Реал Сосьедад
2
Атлетик
1
был в запасе
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 20:30
Райо Вальекано
2 : 2
Реал Сосьедад
39'
39'
39'
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 20:30
39'
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
14.01.2019 14 янв. 2019 пн 23:00
Реал Сосьедад
3 : 2
Эспаньол
58'
58'
58'
14.01.2019 14 янв. 2019 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
6.01.2019 6 янв. 2019 вс 20:30
Реал
0 : 2
Реал Сосьедад
6.01.2019 6 янв. 2019 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Реал
0
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2018 21 дек. 2018 пт 23:00
Реал Сосьедад
0 : 1
Алавес
21.12.2018 21 дек. 2018 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
0
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 15:00
Хетафе
1 : 0
Реал Сосьедад
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 20:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Вальядолид
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90'
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 14:00
Бетис
1 : 0
Реал Сосьедад
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
26.11.2018 26 нояб. 2018 пн 23:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Сельта
26.11.2018 26 нояб. 2018 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90'
Показать все игры