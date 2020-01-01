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Лента
Матч-центр
Моя команда
Маурисио Исла
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чили
Дата рождения
12 июня 1988 (31) год
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
италия. серия а
франция. лига 1
англия. премьер-лига
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2013/2014
Лига Европы Плей-офф - 2018/2019
Команда
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