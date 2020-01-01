Маурисио Исла
№4
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чили
Дата рождения
12 июня 1988 (31) год
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Фенербахче
1
0
0
1
0