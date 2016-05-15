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Маурицио Домицци
№6
Защитник
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Команда
Венеция
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.05.2016
15 мая 2016
вс
21:45
Удинезе
1 : 2
Карпи
15.05.2016
15 мая 2016
вс
21:45
минуты: 90' - 90'
Удинезе
1
Карпи
2
минуты: 90' - 90'
8.05.2016
8 мая 2016
вс
16:00
Аталанта
1 : 1
Удинезе
8.05.2016
8 мая 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:00
Удинезе
1 : 5
Торино
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
19:00
был в запасе
Удинезе
1
Торино
5
был в запасе
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
21:45
Интер
3 : 1
Удинезе
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
21:45
был в запасе
Интер
3
Удинезе
1
был в запасе
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Удинезе
2 : 1
Фиорентина
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
минуты: 90' - 90'
Удинезе
2
Фиорентина
1
минуты: 90' - 90'
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
Удинезе
0 : 0
Кьево
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Удинезе
0
Кьево
0
был в запасе
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
Сампдория
2 : 0
Удинезе
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
2
Удинезе
0
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
Сассуоло
1 : 1
Удинезе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
1
Удинезе
1
был в запасе
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
Удинезе
1 : 2
Рома
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Рома
2
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
Торино
0 : 1
Удинезе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
20:00
был в запасе
Торино
0
Удинезе
1
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:45
Удинезе
0 : 4
Интер
66'
66'
66'
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Интер
4
минуты: 1' - 90'
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
17:00
Фиорентина
3 : 0
Удинезе
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
3
Удинезе
0
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
Кьево
2 : 3
Удинезе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Кьево
2
Удинезе
3
был в запасе
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
Удинезе
1 : 0
Сампдория
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Сампдория
0
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Верона
1 : 1
Удинезе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Верона
1
Удинезе
1
был в запасе
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
16:00
Удинезе
1 : 1
Дженоа
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Удинезе
1
Дженоа
1
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
Болонья
1 : 2
Удинезе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Болонья
1
Удинезе
2
был в запасе
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:45
Удинезе
2 : 3
Милан
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Удинезе
2
Милан
3
минуты: 1' - 90'
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
19:00
Удинезе
1 : 2
Эмполи
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
19:00
был в запасе
Удинезе
1
Эмполи
2
был в запасе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:00
Лацио
2 : 0
Удинезе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:00
был в запасе
Лацио
2
Удинезе
0
был в запасе
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