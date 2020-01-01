Неджип Уйсал
№20
Полузащитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Турция
Дата рождения
24 янв. 1991 (29) лет
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бешикташ
5
0
0
2
0