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Лента
Матч-центр
Моя команда
Жереми Менез
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 мая 1987 (33) года
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. кубок
франция. лига 1
италия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2012
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2011/2012
Франция. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Париж
1
1
0
0
0