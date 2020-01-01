Жереми Менез
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 мая 1987 (33) года
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Париж
1
1
0
0
0