Жереми Менез
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 мая 1987 (33) года
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:00
Париж
2 : 3
Сент-Этьен
23'
23'
23'
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 20:00
23'
минуты: 1' - 90'
Париж
2
Сент-Этьен
3
минуты: 1' - 90'