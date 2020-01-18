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Лента
Матч-центр
Моя команда
Жереми Менез
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 мая 1987 (33) года
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. кубок
франция. лига 1
италия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2012
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2011/2012
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:00
Париж
2 : 3
Сент-Этьен
23'
23'
23'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:00
23'
минуты: 1' - 90'
Париж
2
Сент-Этьен
3
минуты: 1' - 90'