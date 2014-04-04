Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Петр Вашек
№18
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2010
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
17:15
Кубань
2 : 0
Томь
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
17:15
минуты: 1' - 90'
Кубань
2
Томь
0
минуты: 1' - 90'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
14:45
Томь
1 : 3
Динамо
30.03.2014
30 марта 2014
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
22.03.2014
22 марта 2014
сб
13:00
Волга
0 : 1
Томь
22.03.2014
22 марта 2014
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Томь
1
минуты: 1' - 90'
17.03.2014
17 марта 2014
пн
15:30
Томь
1 : 1
Краснодар
17.03.2014
17 марта 2014
пн
15:30
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2013
8 дек. 2013
вс
15:30
Ахмат
2 : 0
Томь
90'
90'
90'
8.12.2013
8 дек. 2013
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
2
Томь
0
минуты: 1' - 90'
2.12.2013
2 дек. 2013
пн
16:00
Анжи
0 : 2
Томь
76'
76'
76'
2.12.2013
2 дек. 2013
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Томь
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
11:30
Томь
0 : 1
Рубин
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
12:30
Томь
2 : 0
Локомотив
9.11.2013
9 нояб. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
15:00
Динамо
1 : 0
Томь
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
11:30
Томь
0 : 0
Ахмат
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
15:00
Краснодар
4 : 0
Томь
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
15:00
был в запасе
Краснодар
4
Томь
0
был в запасе
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
14:45
Спартак
2 : 1
Томь
1.09.2013
1 сент. 2013
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Спартак
2
Томь
1
минуты: 1' - 90'
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
15:00
Томь
1 : 2
ЦСКА
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Крылья Советов
1 : 0
Томь
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Томь
0
минуты: 1' - 90'
3.08.2013
3 авг. 2013
сб
16:20
Томь
1 : 2
Урал
3.08.2013
3 авг. 2013
сб
16:20
был в запасе
Томь
1
Урал
2
был в запасе
16.07.2013
16 июля 2013
вт
16:00
Амкар
2 : 0
Томь
16.07.2013
16 июля 2013
вт
16:00
был в запасе
Амкар
2
Томь
0
был в запасе